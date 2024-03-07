SP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arıkan, 'Seçimlere 20 gün kala şov yapmanın alemi yok'

'Ramazan ayına giriyoruz ama Allah rızası için AK Partili yetkililer, sayın belediye yetkilileri ramazan ayını istismar etmeyin. Kameralar eşliğinde koliler dağıtmayın. İhtiyaç sahiplerini iftar çadırlarına toplayıpta şov yapmaktan vazgeçelim artık. Ramazan ayında şov mevsimi başlayacak şimdi. Kendilerine yakın kanallarda boy boy iftar programları yapacaklar” dedi.

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Seçim varken ramazanda parti logolarıyla iaşe paketi dağıtılmaması gerektiğini söyleyen Arıkan, “Ramazan ayına giriyoruz ama Allah rızası için AK Partili yetkililer, sayın belediye yetkilileri ramazan ayını istismar etmeyin. Kameralar eşliğinde koliler dağıtmayın. İnsanlarımızın evlerine koliler bırakırken sosyal medyada paylaşımlar yapmayın ihtiyaç sahiplerini iftar çadırlarına toplayıpta şov yapmaktan vazgeçelim artık. Ramazan ayında şov mevsimi başlayacak şimdi. Kendilerine yakın kanallarda boy boy iftar programları yapacaklar. İçi yanan Kayseri’nin bir evladı olarak diyorum ki; insanlarımızı rencide etmeden bu ramazan ayını geçirmelerini sağlayın. O kolileri dağıtın. Hangi bütçeyle dağıttığınızı da biliyoruz ama insanlarımızı rencide etmeyin. Üzerine parti logosu bastırarak iaşe paketi dağıtmayın. Seçimlere 20 gün kala şov yapmanın alemi yok” ifadelerini kullandı.