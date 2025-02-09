SP İl Başkanı Altun: 'Aile bağlarının kuvvetlenmesi için çalışmalar artırılmalı'

Kayseri’de bir alışveriş merkezinde Kayseri Aile Platformu tarafından “Ailem benim her şeyim” adlı aile şenliği organizasyonu düzenlendi. Öte yandan, Büyük Aile Platformu tarafından tüm illerde eş zamanlı olarak, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve RTÜK’e sunulmak üzere, gündüz kuşağı programlarının aile ilişkilerini etkilediği, aile değerlerini yok ettiği nedeniyle imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya imza veren Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun: “Ailenin önemine binaen, dikkat çekmesi farkındalık yaratması açısından etkinliği destekliyoruz. Ailenin, bağlarının kuvvetlenmesi bununla ilgili çalışmaların artması, gerek hükümet bazında gerekse yerel bazda çalışmaların artırılması lazım. Ailenin kenetlenmesi lazım. Bununla ilgili Aile Platformu’nun çok güzel çalışmaları var. Bilinçlendirme, tespit etme, danışmanlık yapma gibi hususlarda program ortaya koyuyorlar. Bunun devamını diliyoruz. Halkın büyük bir kitlesine ulaşmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.