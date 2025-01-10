SP’li Erdal Altun, “Engellilik meselesi toplumsal bir meseledir”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun 7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası sebebiyle basın açıklamasında bulundu. Engelli bireyler konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak için hep birlikte çalışılması gerektiğini ifade eden Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “Her yıl 7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası, görme engelli kardeşlerimizin toplumumuzdaki yerini hatırlatmayı, onların karşılaştığı sorunlara dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Ancak şunu vurgulamak isteriz ki, farkındalık sadece bir hafta ile sınırlı kalamaz. Onların yılın her günü hayatın bir parçası olduğunu unutmamalı, kapsayıcı ve bilinçli bir toplum oluşturma yolunda hep birlikte çalışmalıyız. Bugün dünya genelinde 284 milyon görme engelli birey bulunmaktadır ve bunlardan 39 milyonu tamamen görme yetisini kaybetmiştir. Türkiye'de ise yaklaşık 1 milyon 39 bin vatandaşımız görme engellidir. Bu önemli nüfus, toplumun yalnızca fark edilmesi gereken bir kesimi değil, hak ettiği saygıyı ve eşit fırsatları gözeterek birlikte yaşama kültürümüzü geliştirecek kıymetli bireylerdir” şeklinde konuştu.

‘FARKINDALIK, HAREKETE GEÇMEKLE ANLAM KAZANIR’

Öte yandan Engelliliğin bireysel bir mesele olmadığını ifade eden Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “Yerel yönetimlerin şehir planlaması süreçlerinde engelli bireylerin ihtiyaçlarını gözetmesi zorunlu hale getirilmelidir. Görme engelli bireylerin eğitimde ve iş hayatında tam katılımını sağlayacak düzenlemeler teşvik edilmelidir. Görme engellilerin ihtiyaçlarını anlamak için istatistiki veriler güncellenmeli, bu verilere dayalı politikalar geliştirilmelidir. STK'larla İşbirliği: Engelli bireylere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla aktif işbirliği yapılmalı ve projeler desteklenmelidir. Görme engelli bireylerin sorunlarını aşmak, yalnızca onların yaşamlarını değil, toplumun tamamını daha kapsayıcı ve adil bir hale getirecektir. Saadet Partisi olarak, engellilik meselesinin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğunu her fırsatta hatırlatıyoruz. Daha erişilebilir, daha bilinçli ve daha duyarlı bir toplum oluşturmak için hepimize önemli görevler düşmektedir. Unutmayalım ki farkındalık, harekete geçmekle anlam kazanır. Engelleri birlikte aşalım, dayanışma içinde daha güçlü bir Türkiye inşa edelim” diye konuştu.