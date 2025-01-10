Milletvekili Ersoy'dan “Kravatlılara" gönderme: ‘Kayserispor düşerse hepiniz düşersiniz’

Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, Kayserispor'un Galatasaray ile oynadığı maçta çıkan tribün olayları nedeniyle 21 taraftarın gece karakola çağırılarak 1 yıl seyirden men aldıklarını açıklamıştı. Yaşanan olayların ardından Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 21 kişinin gece saatlerinde gözaltına alınmasının ardından bürokrasiden ses çıkmamasını eleştirerek, “Halep orada ise stadyum orada cumartesi günü tüm kravatlıları stadyuma bekliyoruz.Bu şehirde hafta sonu herkesin cümlelerine başlarken şehrimizin en büyük markası diye sıfatlandırdığı Kayserispor’umuzun final maçı var. Ancak şehrimizin yine kendilerini önde gelenleri olarak nitelendirdiği kişilerinden tabiri caizse çıt yok. Sanki bu kendilerini büyük görenler bu takım düşsünde bizde rahatlayalım havasındalar, ancak ben uyarayım, tarihe de not düşmüş olayım ki. Kapalıkaleli 21 kardeşimizi final maçı öncesi terör suçlusu gibi gece saat 01:00’da evinden aldıran savcılık zihniyetine tepki vermezseniz ve hatta yol verirseniz. Kulağımızın üzerine yatalım da izleyelim düşüncesi ile birileri bu kulüp yönetimini ve ödemelerini yapsınlar da görelim diye düşünüyorsanız. Bu büyük camia üzerinden şahıslarımızdan bir rahatsızlık duyuyor da her zaman yaptığınız gibi kapalı kapılar arkasında dedikodu yapar geçeriz diyorsanız… Yüce Allah şahit çok yanılıyorsunuz. Kayserispor düşerse hepiniz düşersiniz. Biz mi? Ne Büyük Kayserispor camiamızı yalnız bırakırız, ne de o gece suçsuz yere ve sabah çağrıldığında devletimize olan saygısından dolayı gidip 5 dakika ifade verebilecek iken evinden aldırdığınız 21 kardeşimizi yalnız bırakırız.Halep orada ise stadyum orada cumartesi günü tüm kravatlıları stadyuma bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.