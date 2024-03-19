SP Talas Belediye Başkan Adayı Toprak, 'Talas'ta 5 yıl ikamet eden vatandaşlara Türk tipi Mahallede arsa vereceğiz'

En önem verdiğim projelerden birisi de 5 yıl Talas’ta oturan vatandaşların örnek mahallemiz olacak müstakil Türk tipi mahallede bir arsa vereceğiz” dedi.

Saadet Partisi Talas Belediye Başkan Adayı Harun Toprak KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Toprak, Talas merkezde yaşayan insanların yoğunluğunun müstakil alana geçişini sağlayacaklarını ifade ederek, “Yatay mimari tanımını doğru bulmuyorum ben müstakil mimari diyorum ve müstakil yaşama geçiş yapmamız gerekiyor diyorum. En önem verdiğim projelerden birisi de 5 yıl Talas’ta oturan vatandaşların örnek mahallemiz olacak müstakil Türk tipi mahallede bir arsa vereceğiz. Sürdürülebilir yapı malzemesiyle yapılacak; çelik, taş ve ahşap olarak. Görüntüsünü ilçemizin mimarisine uygun oluşturacağımız mahalle olacak ve bir şekilde merkezde sıkışmış insanları dağıtmış olacağız. Nüfusun yüzde 90’ı merkez mahallede sıkışmış durumda. Merkezden uzak bir noktada olmayacak tüm sosyal donatıları hazır şekilde arsalar devredeceğiz. Apartman yaşantısını insanlardan uzaklaştırmamız gerekiyor. Apartmanda yaşam bir tercih meselesi olmalı bence” diye konuştu.