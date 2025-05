Spor A.Ş'nin Yıldız Sporcular Ödül Töreni gerçekleştirildi

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kayseri Büyükiehir Belediyesi Yıldız Sporcular Ödül Töreni yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.’de il içi ve ulusal alanlarda kupa ve madalya kazanan sporcular ödüllendirildi. Gerçekleşen törene AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Özal, TSYD Kayseri Şubası Başkanı Doğan Havur ve sporcular ile velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, “Başarı 1 gecede gelen bir şey değil. O sabahın erken saatlerinde yapılan antrenmanlarda, yılmadan tekrarlanan denemelerde, düşüp ayağa kalkmalarda gizlidir. Bu sporcularımız bu gerçeği en iyi bilenlerdir. Daha fazla genci spora kazandırmaya, sporu bir yaşam biçimi olarak yaymaya devam edeceğiz. Bu ödüller son değil yeni başlangıçtır. Her madalya bir sonraki zaferimizin habercisidir. Bize her koşulda destek olan büyüklerimize şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın ‘tek taştan duvar olmaz’ sözünüzü kulağımıza küpe yaptık. Bu sebeple başarı asla tek başına gelen bir sonuç değildir. BU yolda benimle birlikte yürüyen gecesini gündüzüne katarak çalışan kıymetli ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her biri bu başarının mimarıdır” diye konuştu.

BAŞKAN MEMDUH BÜYÜKKILIÇ: GURURUMUZSUNUZ

Ödül töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Sizler bizim gururumuzsunuz, yüz akımızsınız. Burada aldığımız ödüllerle 21 branşta Spor A.Ş.'miz 'biz varız' dedi. Son 6 yıllık süreç içerisinde tam 3 Milyon 876 bin 94 sporseveriyle buluştu spor aşkemiz. 27 tane tesisimiz var. Tüm ilçelerde varız. Spor A.Ş. 21 branşta 2025 yılında 900 lisanslı ve altyapı sporcusu yer almaktadır. Sabah sporlarında bu süreç içerisinde 38 bin 410 vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Yaz spor okulları kapsamında şehrin farklı noktalarında, semtlerinde, mahallelerinde, ilçelerinde, spor tesislerimizde 16 branşta 4-15 yaş arası etik değerlerimizle onlara empoze edilmek ve anlatılmak suretiyle tam 75 bin 150'nin üzerinde öğrenciye kaliteli ve güvenilir hizmet sunulmuştur. Bizlere yavrularını emanet eden Kayserimizin güzel insanlarına, velilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz.

Kayserimizin kayak merkezi olmakla birlikte aynı zamanda sporun ve sporcunun merkezi olması yönünde Erciyes Kayak Merkezi'nin hemen yanı başındaki sosyal tesislerimizle, yeni tenis kortlarımızla hizmet etmeye devam edeceğiz” diye belirtti.

TİCARET BAKAN YARDIMCISI MAHMUT GÜRCAN: GENÇLERİMİZİ SOKAKTA SPORA ÇAĞIRAN BELEDİYEMİZİN GAYRETİ DEVAM EDECEK

Kayseri’de bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan konuşmasında, “Binlerce gence hizmet veren onları spora çağıran sokağa değil sokağın karanlık mahvillerine değil, sokakta spora çağıran gençlerimizin beden gelişimini, ruh ve akıl gelişimini sağlayan spor tesislerini Kayseri'nin dört bir köşesine yaparak gençlerimize sahip çıkan belediyemiz inşallah önümüzdeki süreçte de gayretlerini artırarak devam ettirecek. Ve Kayseri'mizi Avrupa'da bir spor başkenti haline getirmeye ben inanıyorum, yürekten inanıyorum. Burada ödül alan gençlerimizi, bundan sonra aday olan gençlerimizi aileleri de üyük fedakarlık yapıyor. Onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ MURAT CAHİD CINGI: BU İŞE EMEK VEREN HERKESİ ALKIŞLIYORUM

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Büyükşehir Belediyemizin Spor A.Ş.’si hayal edemediğimiz güzelliklere, gayrete ve sizi mutlu etme konusunda gayrete düştü. Şehrin her noktasında merkezleriyle sizi spora yönlendirmeye çalıştı. Valiliğimizin de ERVA3sı çok güzel imkan oluştu. Sizin de bağımılıklardan uzak kalacağınız beden sağlığı yanında ruhi sağılınıza da destek veren bir alan oluştu. Tabii ki futbol dünya gerçeği ama yapımı çok kolay. Bizim ödül aldığımız bütün branşlar teknik ve alt yapı geliştiren branşlar. Büyükşehir Belediyemizin bu hizmetini ne kadar taktir etsek azdır. Sayın başkanımızı ve bu işe emek veren herkesi alkışlıyorum” dedi.

VALİ GÖKMEN ÇİÇEK: AVRUPA SPOR ŞEHRİ OLMAK YETMEZ, KAYSERİ AVRUPA SPOR BAŞKENTİ OLMALI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de , “Bizim gençliğimiz spor salonlarına, ilim yuvalarına, sanat salonlarına yakışır ve bu amaçla da gençlerimizin en ücra noktada dahi olsa spor salonlarında olması için büyük mücadele veren Kayseri Büyükşehir Belediyemizi, her noktada olan SporA.Ş.’yi tebrik ediyor, yürekten alkışlıyorum. En ücra ilçesinde bile SporA.Ş.’nin, Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerini görüyorum. Orada gençlerimizin spor yaptığını görmekten dolayı çok mutluyum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuşurken, Kayseri'nin altın bayraklı bir spor şehri haline getirdiği için, Avrupa spor şehri seçilmesini sağladığı için, bunun mimarı olduğu için kendisini tebrik ettim, teşekkür ediyorum. Ancak kendisi de söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ediyorum. Spor şehri olmak, Avrupa spor şehri olmak çizdiğiniz bu vizyona yeterli değil. İnşallah Avrupa spor başkenti büyükşehirimiz bizi yapacak diyorum ve bunu heyecanla bekliyorum. Bütün ailelere şunu söylemek istiyorum: Çocuklarınız sadece sizin çocuklarınız değil, bin yıllık koca Türk milletinin çocukları. O yüzden Spor A.Ş. spor tesislerine giderlerken, madalyalar almaya koşarlarken bazen yorulacaklar, bazen pes etmek üzerine olacakları zamanlar olacak. Onların pes etmemesi sizin sayenizde olacak. Yıkılmayacaklar, yılmayacaklar, spor salonlarında bize madalyalar, kupalar getirmeye devam edecekler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 21 branşta 110 sporcuya hediyeleri verildi.