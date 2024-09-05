Spor A.Ş.'nin 'Doğa Seni Çağırıyor' kampları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarının vazgeçilmezi haline getirilen ve 7-8 Eylül günlerinde gerçekleşecek olan ‘Doğa Seni Çağırıyor’ doğa kamplarında yeni hafta başlıyor.

Her hafta sonu doğa ve sporseverlerin yoğun ilgili ile gerçekleşen ‘Doğa Seni Çağırıyor’ doğa kamplarında 7-8 Eylül günlerinde düzenlenecek kamp doğaseverleri bekliyor. Spor A.Ş., kamp tutkunları için doğanın kalbinde, Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı’nda birbirinden farklı oyun alanları, sabah sporu ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkarabilecekleri muhteşem bir kamp hazırladı.

Doğa kamplarına katılmak isteyen vatandaşlar detaylı bilgiye 0352 222 87 50 - 0549 695 00 38 - 0549 696 00 38 numaralı telefonlardan ulaşabilecek.

Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor A.Ş. tarafından temin edilecek.