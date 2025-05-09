Spor A.Ş.'nin Genç Sporcuları Ödüllendirilecek

Tören saat 14.00’te başlayacak ve Kayserililer, gençlerin gururu olan sporculara takdim edilecek ödüllerle birlikte onları alkışlayacak. Bu etkinlik, Kayseri’nin spor alanında yetiştirdiği genç yeteneklerin bir araya gelerek hem kendilerini ödüllendirdiği hem de sporun halkla bütünleştiği anlamlı bir gün olacak.

Kayseri’nin sporun kalbi haline gelmesine katkıda bulunan ekip, gençlerin başarılarını takdirle karşılıyor ve spora olan sevginin pekişmesine vesile oluyor. Tüm kayaklılar, bu özel gününde genç sporcuların başarılarını paylaşmak ve destek olmak üzere davetli.