CHP'li Çalıksoy'dan Talas'a öğretmenevi talebi

Talas Belediyesi Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Burada konuşan CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy Talas’a öğretmenevi yapılması için talepte bulundu. Çalıksoy: “Talas’ın güzel bir bölgesinde öğretmenlerimize bir sosyal alan yaratmak için, sosyal tesisi bulunan şehrimize yakışır bir öğretmenevini oluşturmayı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.