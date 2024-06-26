Spor A.Ş. yaz spor okulları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imknı sunan hizmetlerini her yaz olduğu gibi bu yaz sezonunda da sürdürüyor. Bu çerçevede, Spor A.Ş. tarafından 19 spor tesisi ve 5 parkta 15 farklı branşta Yaz Dönemi Spor Okulları Başladı.

Spor A.Ş. yaz spor okulları başladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imkânı sunan hizmetlerini her yaz olduğu gibi bu yaz sezonunda da sürdürüyor. Bu çerçevede, Spor A.Ş. tarafından 19 spor tesisi ve 5 parkta 15 farklı branşta Yaz Dönemi Spor Okulları Başladı.

Kentte spor alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle yediden yetmişe tüm Kayserililerin sporla iç içe yaşamasına büyük katkı sunan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen birbirinden farklı 15 branşın yer aldığı Yaz Dönemi Spor Okulları heyecanı start aldı.

Futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden Kick Boks’a kadar birbirinden farklı branşların olduğu yaz okulunda, çocuklar yaz tatilini hem sporla geçiriyor, hem de yeteneklerini geliştirmeye fırsat buluyor.

19 spor tesisi ve 5 parkta, birbirinden farklı 15 branşın yer aldığı Yaz Dönemi Spor Okulları’nda geleceğin sporcuları yetiştiriliyor.

Öte yandan Spor A.Ş. 2’nci ve 3’üncü Yaz Dönemi kayıtları da devam ediyor. Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları için detaylı bilgi almak ve kayıt olmak isteyenler www.sporaskayseri.com adresini ziyaret edebilecek.

Kayseri’nin farklı lokasyonlarında bulunan 5 parkta da spor ve sosyal içerikli eğitimler de veriliyor.

Spor A.Ş. yaz spor okulları başladı
Spor A.Ş. yaz spor okulları başladı
Spor A.Ş. yaz spor okulları başladı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Talas'ta uluslararası öğrenci kongresi
Talas'ta uluslararası öğrenci kongresi
İncesu'da yamaç paraşütü denemeleri başladı
İncesu’da yamaç paraşütü denemeleri başladı
Hacılar hediyelik eşyaları Arabistan'dan değil, Türkiye'den alıyor
Hacılar hediyelik eşyaları Arabistan'dan değil, Türkiye'den alıyor
Diz kireçlenmesinde bu önerileri dikkate alın
Diz kireçlenmesinde bu önerileri dikkate alın
Kayseri'de 'çek-senet' operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de 'çek-senet' operasyonu: 3 gözaltı
ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde mezuniyet sevinci