Spor A.Ş. yaz spor okulları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imkânı sunan hizmetlerini her yaz olduğu gibi bu yaz sezonunda da sürdürüyor. Bu çerçevede, Spor A.Ş. tarafından 19 spor tesisi ve 5 parkta 15 farklı branşta Yaz Dönemi Spor Okulları Başladı.

Kentte spor alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle yediden yetmişe tüm Kayserililerin sporla iç içe yaşamasına büyük katkı sunan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen birbirinden farklı 15 branşın yer aldığı Yaz Dönemi Spor Okulları heyecanı start aldı.

Futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden Kick Boks’a kadar birbirinden farklı branşların olduğu yaz okulunda, çocuklar yaz tatilini hem sporla geçiriyor, hem de yeteneklerini geliştirmeye fırsat buluyor.

19 spor tesisi ve 5 parkta, birbirinden farklı 15 branşın yer aldığı Yaz Dönemi Spor Okulları’nda geleceğin sporcuları yetiştiriliyor.

Öte yandan Spor A.Ş. 2’nci ve 3’üncü Yaz Dönemi kayıtları da devam ediyor. Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları için detaylı bilgi almak ve kayıt olmak isteyenler www.sporaskayseri.com adresini ziyaret edebilecek.

Kayseri’nin farklı lokasyonlarında bulunan 5 parkta da spor ve sosyal içerikli eğitimler de veriliyor.