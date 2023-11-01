Spor turizmi profesyonellerinden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı, dünyanın dört bir yanından sporcuların profesyonel spor aktivitelerini gerçekleştirdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor turizminin önde gelen acente ve profesyonelleri tarafından tam not aldı.

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  • 01.11.2023 11:12
  • Güncelleme: 01.11.2023 14:44
Spor turizmi profesyonellerinden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne tam not
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı, dünyanın dört bir yanından sporcuların profesyonel spor aktivitelerini gerçekleştirdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor turizminin önde gelen acente ve profesyonelleri tarafından tam not aldı.

Uluslararası bir turizm merkezi olarak Erciyes, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ve gayretleri sayesinde sadece kış sporları ile kalmayıp yazın da çok çeşitli dağ ve tabiat turizmi ile beraber futbol, basketbol, yüzme, atletizm, bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede bir spor merkezi olarak ön plana çıkıyor.

Yeni sezona hazır hale geldi

Erciyes Dağı’nı dört mevsim işlevsel bir turizm noktası haline getirme ve spor turizmini daha da çeşitlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Erciyes’te hazırladığı 8 adet futbol sahası, kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi bütün spor disiplinlerinin istifade edeceği tesisler, yeni sezona hazır hale geldi.

Şimdiye kadar 27 takımı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 1.830 metre rakımda daha önce hayata geçirdiği 2 futbol sahası ile şimdiye kadar 27 takımı ağırlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, ikinci etabında yaptığı profesyonel olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness tesisleri ile yeni sezonda tüm spor branşlarındaki profesyonel sporcuları ağırlayacak.

Spor turizmi profesyonelleri tesisleri gezdi

Gelecek yaz sezonu için hazırlıklarını sürdüren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor turizminin önde gelen acente ve profesyonelleri tarafından da tam not aldı. Tesisleri yerinde inceleyen uzmanlar, yeni sezonda farklı disiplinde sporcuları Erciyes’e getirmek için çalışmalarına başladı.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, spor turizminin önde gelen profesyonellerine Erciyes ile ilgili kapsamlı bilgiler vererek, kamp merkezindeki tesisleri yerinde gezdirdi.

Elcuman, daha sonra spor turizmi sektöründe hizmet sağlayan acenteler ile Erciyes Kayak Merkezi’nde faaliyet gösteren otel yetkilerini bir araya getirerek istişarelerde bulundu.

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İHA

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