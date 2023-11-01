Vekil Ayşe Böhürler'den Anlamlı Paylaşım
Ak Parti Kayseri Milletvekili Gazeteci Yazar Ayşe Böhürler, Cumhuriyet'in 100.yılında ilk meclis binasında giderek 100 yıllık siyasi hafızayı tazeledi.
- 01.11.2023 10:53
- Güncelleme: 01.11.2023 10:59
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 23 Nisan 1920 yılında açılan TBMM'in binasına milletvekili arkadaşlarıyla birlikte giderek, ilk Meclis'in duvarında bulunan 'Onların İşleri Şura iledir' ayetinin altında fotoğraf çektirerek, sosyal medya hesaplarında hafıza güncelleyici şu açıklamayı yaptı:
'İlk meclisimiz, ilk göz ağrımız…
Cumhuriyet’in ilan edildiği kürsüde 100 yıl öncenin hafızasını tazeledik.
İlk mecliste kadın milletvekili yoktu, bugün meclisimizde kadın milletvekili oranımız %20’nin üzerinde.'
Haber Merkezi
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