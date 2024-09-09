Sporcu Eğitim Merkezleri 3 branşta sporcu alımı yapacak

Milli sporcu yetiştirmek için başlatılan Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) alt yapısı konumunda kurulan Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Kayseri takımına yüzme, kayak ve badminton kategorilerinde alımlar yapılacak. Olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuları yetiştirmek için kurulan TOHM’un alt yapısı SEM Kayseri takımı için badminton kategorisi için 9-22 Eylül tarihleri arasında 11-13 yaş arası, kayak kategorisi için 12-22 Eylül tarihleri arası 10-14 yaş ve 9 – 22 eylül arası 10-18 yaş yüzme kategorisine sporcu alımları gerçekleştirilecek.