Sporcu fabrikası değil şampiyonluk fabrikası

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kurduğu Sporcu Fabrikası, futbol alt yaş kategorilerinde tüm şampiyonluklara ambargo koydu.

Sporcu fabrikası değil şampiyonluk fabrikası
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kurduğu Sporcu Fabrikası, futbol alt yaş kategorilerinde tüm şampiyonluklara ambargo koydu.

Talasgücü Belediyespor forması altında maçlara çıkan genç yetenekler, U-14, U-15, U-16 ve U-18’den sonra U-17’de de şampiyon olarak Kayseri’yi gruplarda temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyon takımlara kupaları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Çiçek ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen törenle şampiyonluğa ulaşan takımlara kupalarını veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, elde edilen başarıdan dolayı hem gençleri hem de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı tebrik etti.

“Gurur duyuyoruz”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da genç yeteneklerle gurur duyduklarını dile getirerek, “Bundan 5 yıl önce Sporcu Fabrikası adını vererek bir yapılanmaya gittik ve gençlerimizin 6 branşta spor yapmalarına imkan sağladık. Geldiğimiz noktada başarılar birbirini takip etmeye başladı. Futbolda A Takımımız tarihinde ilk kez 3. Ligde mücadele etti ve sezonu başarıyla tamamladı. Bunun yanı sıra Kayseri’de düzenlenen U-14, U-15, U-16, U17 ve U-18 yaş kategorilerinde takımlarımız şampiyon oldu. Bunlardan U-14 Türkiye Şampiyonluğuna uzanarak büyük bir başarıya imza attı. Diğer takımlarımızda gittikleri gruplarda Kayseri’ye başarıyla temsil ettiler. Hepsinin gözlerinden ve gönüllerinden öpüyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Sporcu fabrikası değil şampiyonluk fabrikası
Sporcu fabrikası değil şampiyonluk fabrikası
Sporcu fabrikası değil şampiyonluk fabrikası
Sporcu fabrikası değil şampiyonluk fabrikası
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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