Sporda başarının adı: ERVA

Kayseri Valiliği öncüsünde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında kentin farklı bölgelerine açılan 43 spor okullarındaki öğrenci sayısı 11 bine ulaştı. Öğrenciler sporla tanışarak zararlı alışkanlıklardan uzak tutulurken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Sporun birleştirici gücünü Kayserili gençlerle buluşturuyoruz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in kentte göreve başlamasıyla beraber hayata geçirilen ERVA Projesi kapsamında kentin farklı noktalarında sivil toplum kuruluşlarının ve iş insanlarının katkılarıyla ERVA Spor Okulları açılmaya başladı. Kısa süre içerisinde Kayseri’nin farklı noktalarında açılmaya başlayan spor okullarının sayısı 43’ü buldu. Değerler eğitimi, teknoloji, sanat, bilim, tarih bilinci, manevi gelişim, psikolojik destek ve gençlik atölyelerinde eğitimlerinde verildiği 43 spor okulunda 150 antrenör eşliğinde spora başlayan 11 bin öğrenci lisanlı sporcu haline getirilirken, proje büyük takdir topladı.

"Bütün öğrencilerimizi sporla buluşturacağız diye yola çıktık"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserililere "Her mahalleye bir spor okulu açacağız" diye söz verdiklerini kaydederek; sporu öğrencilerin ayaklarına kadar götürdüklerini dile getirdi. Çiçek, "Dezavantajlı veya avantajlı mahalle ayrımını ortadan kaldıracağız", "Bütün öğrencilerimizi sporla buluşturacağız" diye yola çıktık. Biz hem çocuklarımızın sosyal medya bağımlılığına hem de uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşmesini istemiyoruz. Bunun içinde sadece polisiye tedbirler ile mücadele etmenin yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun yanında gençlerimizi sporla, sanatla, bilimle buluşturmamız lazım. Bunun adına biz Kayseri’de bir söz verdik ve karar aldık. “Sporun birleştirici gücünü Kayserili gençlerle buluşturacağız” dedik. Bu amaçla da her mahalleye spor okulu açma projesini başlattık. 43. spor okulunu 3 gün önce açtık. 11 bin öğrencimiz lisanslı sporcu haline getirildi. Bir yıl önce başlatılan proje de 11 bin lisanslı sporcu olması büyük bir başarı hikayesi. Bu projeyi Türkiye’de ilk diye ifade ediyoruz. Türkiye’de ilk olmasının sebebi spor okulları açılması değil. Her mahalleye spor okulu açılması mutlaka valilik, belediyeler ve gençlik ve spor il müdürlüğü sayesinde açabilirdik. Bu projeyi ayrı kılan şey her bir spor okulunun başka bir STK veya iş insanları grubu tarafından yapılıyor olması. Düşünebiliyor musunuz, Kayseri bir bütün olmuş. Her STK’nın bir spor okulu var. Her birisi bu okulların masraflarını karşılayarak buraları çalıştırıyor. 150 tane antrenör bu projede görev alıyor. Sadece sporla mı gençlerimizi buluşturuyoruz. Bunun yanında değerler eğitimi, çocuklarımıza diksiyon eğitimi, Türk milli kültürünün ve tarihinin eğitimlerini veriyoruz. Aslında başka bir şey haline getirdik. Sokakta yürüdüğümde bir öğrencimiz beni gördüğünde “sayın valim beni tanıyor musunuz” diye sorduğunda, bende “Bir yerden tanıyor gibiyim” dediğimde “ERVA spor okulu öğrencisiyim” diyor. Bir aile olduğumuz hissine varıyorum. 11 bin öğrenci, 150 antrenör ve 43 spor okulumuzun da bir sahibi var. Bu spor okullarının tamamı bir iş insanları grubu, bir STK’mız veya Kayseri’nin değerli bir kurumu tarafından himaye ediliyor. Bu da bizi çok gururlandırıyor. ERVA spor okullarını ayırt eden şey her bir spor okulunun başka bir kurum tarafından himaye edilmesi, bütün masraflarının karşılanması. Çocuklarımızın kıyafetleri, yeme içmeleri, sportif faaliyetlerine gitmeleri ve gezilerinin masrafları himaye eden kurum tarafından karşılanıyor. Valilikte de üst kurum tarafından takip ediliyor. Hiçbir ücret bedeli alınmıyor. Bugün bir spor okulu aile bütçesine 5 bin TL, 10 bin TL ve 15 bin TL masraf olurken bizim 11 bin öğrencimiz hiçbir para ödemeden geliyor. Köylerden getirilen öğrencilerin servis ücretleri de karşılanıyor. Bu manada gururluyuz. Projemizin arkasında sonuna kadar hep beraber yürüyeceğiz. Kayseri spor okulları projesinde tek yürek oldu" ifadelerini kullandı.

"Mahallelerinde ve sokaklarında olacağız"

ERVA Spor Okulları’nın sayısının artacağının altını çizen Vali Gökmen Çiçek, "Biz söz verdik. Her mahallede ve her ilçede spor okulu açacağız. Spor okullarında çocuklarımız şehir merkezine ve belli salonlara gelmek durumunda kalmayacak. Mahallelerinde ve sokaklarında olacağız. Şuanda benimle irtibata geçen o kadar çok iş insanı ve STK var ki. Hepsi ERVA spor okulu açmak istiyor. “Dezavantajlı mahalle olursa daha memnun oluruz” diyorlar. Yer bulmakta ve onlara yer göstermekte zorlanıyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Herkes bu projeye inandı. 100 spor okulunu ilk etapta 1 yıl sonra açmış olsak çok büyük gurur duyacağım. Her mahalleye sözüm var ve biz bunu başaracağız" dedi.