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Develi'de ağır hasarlı evin yerinde dönüşümü sağlandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde depremde ağır hasar alan evin yerinde dönüşümü sağlandı.

Develi'de ağır hasarlı evin yerinde dönüşümü sağlandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde depremde ağır hasar alan evin yerinde dönüşümü sağlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ilçeye bağlı Taşçı köyündeki bir evin, yerinde dönüşüm çalışmaları yapılarak mesken sahibine teslim aşamasına gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD’ın durum tespiti ve hak sahipliği onayları sonrasında Yusuf Çelik’e ait ev, 2 ay gibi bir sürede yerinde dönüşüm yapılarak hak sahibine teslim edilmek üzere son halini aldı.

İHA
Kayseri Gündem

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