Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yeni 5 yıl projeleri arasında yer alan "Sportif Kayseri” mobil uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Göreve geldiği 2019 yılından 2024 yılına kadar alışılagelmiş belediyecilik hizmetleri sınırlarını aşan ve ‘önce insan’ diyerek birçok proje ile gönüllere dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni hizmet döneminde de projeleri vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

ACES Europe Derneği tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı verilen Kayseri’de Başkan Büyükkılıç, yeni 5 yıl projeleri arasında yer alan "Sportif Kayseri” mobil uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Spor A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen Sportif Kayseri Mobil Uygulaması, kentteki sportif etkinlikleri ve amatör futbol maçlarını dijital platforma taşıyor.

"Sportif Kayseri” Mobil Uygulaması Hayata Geçiyor

Akıllı Şehircilik konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin öncü belediyeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla "Sportif Kayseri” mobil uygulamasını hayata geçirecek.

Sportif Kayseri Projesi kapsamında, sporun ve sporcunun geleceğini şekillendirmek üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman başkanlığında verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, yakında vatandaşın hizmetinde olacak uygulamanın detayları masaya yatırıldı.

Kayseri Büyükşehir ile Şehirde Spor Kültürü Dijitalleşiyor

Titizlikle hazırlanan bu uygulama, Kayseri’de spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve şehirdeki tüm sporseverlere ulaşmayı hedefliyor. Vatandaşların yerel spor etkinliklerine katılımını teşvik ederek topluluk içinde birlik ve beraberliği güçlendirecek bu uygulama, sporla iç içe bir şehir hayatı sunuyor.

Uygulama sayesinde şehirdeki tüm sportif etkinlikler ve amatör futbol maçları, geniş bir kitleye ulaştırılarak spora olan ilgi arttırılacak, spor kültürü genişletilecek. Anlık bilgi paylaşımı ile spor etkinlikleri ve amatör futbol maçları hakkında en güncel bilgiler anında kullanıcılara iletilecek. Tarihler, saatler, etkinlik yerleri gibi tüm detaylar kullanıcıların parmaklarının ucunda olacak. Kişisel takip ve profilleme özelliği ile kullanıcılar, kendi profillerini oluşturarak ilgi duydukları etkinlikleri ve maçları kolayca takip edebilecek.

Eğitici içeriklerin de yer alacağı uygulama içerisinde sporla ilgilenen herkes için sağlıklı yaşam, beslenme ve fitness rehberleri de yer alacak, böylece spora olan merak artacak ve daha bilinçli bir spor kültürü oluşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu dijital adımı, şehirdeki spor aktivitelerini daha erişilebilir ve takip edilebilir hale getirerek, Kayseri’yi sporla özdeşleşen bir şehir haline getirmeyi amaçlıyor. Hem spora gönül verenler hem de bu alana ilgi duyanlar için tasarlanan bu uygulama, toplumsal bağları güçlendirmenin yanı sıra şehrin sportif yüzünü de gözler önüne serecek.