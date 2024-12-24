Su Kabağı Sanat Sergisi, sanat galerisinde açıldı

Kadim kent Kayseri’de, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sanata ve sanatçıya verdiği önemin yanı sıra kenti bir kültür başkenti yapma yönündeki gayretleri doğrultusunda önemli projelere imza atmayı sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmet veren Büyük Şehir Sanat Galerisi adeta sanatın kalbi oluyor.

Açıldığı günden bu yana el emeği göz nuru eşsiz eserlerin ve sıra dışı koleksiyonların yer aldığı birçok sergiye ev sahipliği yapan Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde Doğanın Sanata Dönüşümü Sergisi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Serginin açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları, müdürler ve sanatseverler katıldı.

“Doğanın Sanata Dönüşümü Su Kabağı Sanat Sergisi” açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da ifade ettiği gibi KAYMEK, Kayseri’mizin altıncı üniversitesi. Etkinlik ve kişisel gelişim olarak Kayseri’mizin birçok açığını kapatıyor” diyerek, sergide emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

24 Aralık Salı günü saat 14.00’te açılışı yapılan sergi, su kabağının geleneksel kullanım alanlarından sanatsal dönüşümlerine kadar geniş bir yelpazede eserlerle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

81 Adet Su Kabağı Beğeniye Sunuldu

Sergide, desenler çizilip, dramer matkap yardımıyla çeşitli delme, kesme ve oyma işlemleri yapılıp, daha sonra çizilen desenler akrilik boyayla boyanıp vernikle korunaklı hale getirilen 81 adet su kabağı beğeniye sunuldu. Kuruma sonrasında boncuk veya yıldız gibi geliştirici materyaller eklenip tekrar delme ve kesme işlemleriyle tamamlanan eserler son olarak, istenilen şekilde düzenlenmiş boncuklar takıldıktan sonra sabit veya döner bir altlığa yerleştirilerek sergiye hazır hale getirildi.

Sergide, su kabağının toprağından gelen, temizlenen, geleneksel el işçiliğiyle yapılan ürünler ile çağdaş bakış açısı arasında bir köprü kuran her bir eser, doğa ile insan arasındaki derin bağları ve malzemenin biçimsel potansiyelini gözler önüne seriyor. Ziyaretçilerin hem görsel hem de duygusal olarak etkileneceği sergi, sanatseverlere su kabağından sanata geçişte yeni bir bakış açısı sunuyor.