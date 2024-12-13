Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni düştüğü su kuyusundan AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni düştüğü su kuyusundan AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay, Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşandı. Beldede ikamet eden 66 yaşındaki Fatma G., bir anda dengesini kaybederek evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen kadına ulaştı. Kuyuya inen AFAD ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından su kuyusundan çıkartılan Fatma G.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

AK Parti Kayseri Teşkilatında 'Şirketleşme' iddiaları gündemi sarstı
AK Parti Kayseri Teşkilatında 'Şirketleşme' iddiaları gündemi sarstı
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kocasinan'dan rekor üstüne rekor!
Kocasinan'dan rekor üstüne rekor!
Kayseri'de kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 258 bin 312 TL oldu
Kayseri’de kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 258 bin 312 TL oldu
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin internet ve sosyal medya karnesini açıkladı
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin internet ve sosyal medya karnesini açıkladı
Kayseri Semt Pazarında fiyatlar dalgalanıyor: En pahalı ürün mantar!
Kayseri Semt Pazarında fiyatlar dalgalanıyor: En pahalı ürün mantar!
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!