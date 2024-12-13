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Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, polisten kaçamadı

Kayseri'de halk otobüsünde hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de halk otobüsünde hırsızlık yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, halk otobüsünde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli T.B. (36) yakalandı. Şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık anları halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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