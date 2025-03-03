Şubat Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: İşte Detaylar

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 oranında arttı.

Bu veriler, enflasyonun aylık ve yıllık bazda artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Şubat ayında TÜFE'nin %2,27 oranında artması, tüketici fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini gösteriyor. Yıllık bazda ise %39,05 oranındaki artış, enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu işaret ediyor.

Bu gelişmeler, memur, emekli, ev sahibi ve kiracıların ekonomik durumlarını yakından ilgilendiriyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira artış oranları ve maaş zamları gibi konular da netlik kazanacak.