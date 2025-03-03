  • Haberler
  • Gündem
  • Şubat Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: İşte Detaylar

Şubat Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: İşte Detaylar

2025 yılı Şubat ayına ait enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Memur, emekli, ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği yılın ikinci enflasyon rakamları netleşti.

Şubat Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: İşte Detaylar

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 oranında arttı.

Bu veriler, enflasyonun aylık ve yıllık bazda artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Şubat ayında TÜFE'nin %2,27 oranında artması, tüketici fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini gösteriyor. Yıllık bazda ise %39,05 oranındaki artış, enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu işaret ediyor.

Bu gelişmeler, memur, emekli, ev sahibi ve kiracıların ekonomik durumlarını yakından ilgilendiriyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira artış oranları ve maaş zamları gibi konular da netlik kazanacak.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ'nün 800 Yataklı Yeni Hastane Binası'nın Proje Sözleşmesi İmzalandı
ERÜ’nün 800 Yataklı Yeni Hastane Binası’nın Proje Sözleşmesi İmzalandı
Kayseri'de Gönüllü Kuruluşlar Diyanet Vakfı'nda bir araya geldi
Kayseri'de Gönüllü Kuruluşlar Diyanet Vakfı'nda bir araya geldi
Kira Gelirlerinde Beyanname Dönemi Başladı: Uzmanlardan Öneriler
Kira Gelirlerinde Beyanname Dönemi Başladı: Uzmanlardan Öneriler
Kayseri'de Ramazan Ayı'nın Manevi Atmosferi
Kayseri’de Ramazan Ayı'nın Manevi Atmosferi
Dünya Nadir Hastalıkları konuşuldu
Dünya Nadir Hastalıkları konuşuldu
KASKİ'de Yapay Zekâ Devrimi: Uzmanlar Bir Araya Geldi
KASKİ’de Yapay Zekâ Devrimi: Uzmanlar Bir Araya Geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!