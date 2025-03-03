Bu tesis tamamlandığında Kayseri'nin gözdesi olacak

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’de insan odaklı projelere verdikleri önemin altını çizerek, 2025 yılının Melikgazi için temel atma ve açılış yılı olacağını belirtti. Gülük Mahallesi’nde merkezi bir konumda inşa edilen sosyal tesis, gençlerin ve kadınların yoğun ilgi göstereceği bir mekan olacak.

Tesisin içerisinde akıl küpü kütüphanesi, Atölye Melikgazi, MELMEK sınıfları ve fitness salonu gibi birçok imkan bulunacak. Yanındaki cami sayesinde yaşlıların da yoğun şekilde kullanacağı bu mekan, nesiller arası etkileşime de olanak sağlayacak. Binada ayrıca yaşlılar için rahatça vakit geçirebilecekleri bir kafeterya da yer alacak.

Başkan Palancıoğlu, gençlerin bu tesiste hem ders çalışabileceğini hem de keyifli vakit geçirebileceğini ifade ederek, “Kütüphanemiz çok şık, çok güzel oldu. İnşallah bir an önce burasını açacağız. Ben de burada kitap okumak, ders çalışmak isterim. Temizlik ve tefrişini yaptıktan sonra açılışını hep birlikte yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun.” dedi.