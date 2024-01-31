Saadet Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli oluyor
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belirlenen ismin cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek toplantıda açıklanması bekleniyor.
Yerel seçimler kapsamında siyasi partilerde hareketlilik sürerken il ve ilçe başkan adayları da belli oluyor. Bu kapsamda Saadet Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının konuşulduğu, genel merkezde istişare halinde olunduğu ve belirlenen 2-3 isim arasında karar verileceği öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, cumartesi günü Ankara’da gerçekleşecek toplantıda açıklanacak.
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