Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılıyor

Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever işbirliği ile Altınoluk Mahallesi'nde hayata geçirdiği Şükrü Baktır İmamhatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Av. Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleştirilecek.

PAYLAŞ
  • 14.11.2023 14:51
  • Güncelleme: 14.11.2023 15:32
  • 106
Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin hayırsever işbirliği ile Altınoluk Mahallesi’nde hayata geçirdiği Şükrü Baktır İmamhatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Av. Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleştirilecek.

16 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te açılışı yapılacak okul hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Eğitime yapılan her türlü yardım geleceğe yapılan bir yatırımdır. Çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olması için var gücümüzle yeni okul projeleri üretiyor; hayata geçiriyoruz. 6 bin 875 metrekare alanda okulumuzu yaparak, tamamladık. Baktır ailesine bu güzel hayır işleri için teşekkür ediyorum. Şükrü Baktır İmamhatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’muz çok heyecan verici, nitelikli, güzel bir okul oldu. Yatakhanesi, yemekhanesi, konferans salonu ve lise binasıyla birlikte Kayseri’nin en güzel okullarından bir tanesi oldu diye düşünüyorum. Gelecek nesillerin sağlıklı yetişebilmeleri için sağlıklı bir eğitim alt yapısına sahip olmak gerekir. Bizde bu konuda Türkiye’de en çok okul yapan belediye olarak eğitime destek veriyoruz. Bu kapsamda ilçemize 21 okul yaparak destek olmaya devam ediyoruz. 16 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te düzenleyeceğimiz açılış törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Yeni okulumuz Altınoluk Mahallesi’ne ve Kayseri’mize hayırlı olsun" dedi.

Okul-yurt ve yemekhaneden oluşan Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda 16 sınıf, fizik ve kimya laboratuvarı, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunuyor. 136 yataklı kapasiteye sahip yurtta ise kütüphane, çalışma salonu, bilgisayar odası, çamaşırhane ve hobi odası yer alıyor. Okulun içinde bir de 450 kişilik kapasiteye sahip bir yemekhane yer alıyor.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Dr. Banu Açmaz: 'Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde'

Dr. Banu Açmaz: 'Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde'

Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılıyor

Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz'

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz'

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Talas'ta çocukların tatil keyfi sürüyor

Talas'ta çocukların tatil keyfi sürüyor

Kayseri'de öğretmenlere futbol eğitimi verilecek

Kayseri'de öğretmenlere futbol eğitimi verilecek

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

6
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın annesi vefat etti

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş başlattı

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e 5 günlük yürüyüş başlattı

DAHA FAZLA
Mısır'dan Gazze'ye giren yardım tırı sayısı bin 135'e ulaştı

Mısır’dan Gazze’ye giren yardım tırı sayısı bin 135’e ulaştı

Üstad Necip Fazıl'ın emaneti Büyük Doğu Yayınları'nın başına torunu geçti

Üstad Necip Fazıl’ın emaneti Büyük Doğu Yayınları’nın başına torunu geçti

Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Başkan Büyükkılıç: 'Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam'

Başkan Büyükkılıç: 'Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam'

Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti

Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti