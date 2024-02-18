Süleyman Varol tek listeyle güven tazeledi
Makina Mühendisleri Odası'nda mevcut başkan Süleyman Varol güven tazeledi.
Makina Mühendisleri Odası’nda mevcut başkan Süleyman Varol güven tazeledi.
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi’nde saat 09.00 itibariyle başlayan seçim 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı. Oylama sonucunda mevcut başkan Süleyman Varol, 723 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Haber Merkezi
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