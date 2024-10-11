Vali Çiçek: 'Anadolunun ortasında bir şehir, sessiz sedasız başarı hikayesi yazıyor'

Büyükşehir Belediyesi; Kayseri Kitap Fuarı’nın kapılarını yedinci kez kitapseverlere açtı. Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, rektörler, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, müdürler, ünlü şair ve yazarlardan İlber Ortaylı, Serdar Tuncer, Şermin Yaşar, Mehmet Ali Bulut, Nurullah Genç ile Türkiye’nin 35 ilinden gelen öğretmenler ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek açılışta yaptığı konuşmada, “Anadolunun ortasında bir şehir, sessiz sedasız başarı hikayesi yazıyor demiştim. Bu şehir ihracat rekorları kırıyor. Türkiye ekonomisine katma değer üretiyor. İthalatının 2 katı ihracat yapıyor. İstihdamda işsizliğin en az olduğu illerden birisi oluyor. Ormanı olmadığı halde mobilyada ihracat rekorları kırıyor. Bunlar ilimle, bilimle oluyor. Kitaba, alime verilen değerle oluyor. Şehrin gelişmesi için kültürel anlamda gelişmesi için çok büyük çaba gösteren, bazen dezavantajlara rağmen mücadeleyi bırakmayan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ a böyle bir fuar düzenlediği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “24 saat hizmet veren kütüphaneler ile gerek Talas’ta gerekse merkezde makarr-ı ulema, makarr-ı evliya, âlimler ve veliler şehri olarak bilinen bu güzel şehrimize 5 üniversite, Sayın Valimizin deyimiyle 6’ncı üniversite KAYMEK ile yüz binlere ulaşan çalışmalarımız ile bu konuda epey mesafe aldık. Bu sene itibariyle 300 bin kitapseverimizin kütüphanelerimize üye olduğunu hatırlatarak, gerekli destekleri sağlamak bizim için olmazsa olmazımızdır. El ele, gönül gönle verince neler yapıldığını görüyoruz. Geçen sene altıncısını gerçekleştirdiğimiz fuarda 1 milyonun üzerinde insan, kitaplarla buluştu, yazarlarla söyleşi ve imza gününde bir araya geldi, yayınevleri ile tanışma fırsatı bulurken, bu sene bu rekorun daha da üzerine çıkacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de okumaya ve kitapların önemine işaret etti. Böhürler, Kayseri’nin âlimlerinden bahsederek, şehrin bir kütüphaneler şehri olduğunu da vurguladı.

Fuarın katılımcılarına teşriflerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri Kitap Fuarı’nın son 7 yıldır sürekli artan bir ivmesi olduğunu kaydetti ve rekorların devam edeceğini murat ettiklerini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada tüm Türkiye’yi kitap fuarına davet ettiğini, Kayseri’de çok güzel şeyler olduğunu ifade etti.



Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı ise Kayseri Kitap Fuarı’nın, Türkiye’nin ziyaretçi sayısı rekorunu 4 yıldır elinde bulundurduğuna vurgu yaparak, “Düşünce dünyamızı zenginleştirmek, yeni ufuklara yelken açmak, okuma sevgisini paylaşmak için 412 yayın evi, 513 yazar kadromuz ile buradayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılan kitap fuarı protokol tarafından ziyaret edildi.