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Sünger fabrikasında çıkan büyük yangın söndürüldü

Kayseri OSB'de bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Sünger fabrikasında çıkan büyük yangın söndürüldü
Kayseri GündemEditör

Kayseri OSB’de bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kayseri OSB 11’inci Cadde’de bulunan bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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