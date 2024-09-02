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Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Diyarbakır'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Yozgat'a getiren iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu madde narkotik köpeği yardımıyla bulundu.

Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Kayseri GündemEditör

Diyarbakır’dan temin ettikleri uyuşturucuyu Yozgat’a getiren iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu madde narkotik köpeği yardımıyla bulundu.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan Yozgat’ta getirilen uyuşturucunun piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, Çayıralan ilçesinde durdurdukları şüpheli araçta narkotik köpeği yardımı ile yaptıkları aramada aracın yakıt deposunda paketlenmiş şekilde 12 kilo 886 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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