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Süper Amatör Küme Play – Off üçüncü haftası sona erdi

Süper Amatör Küme normal sezonun tamamlanmasının ardından oynanan Play – Off karşılaşmalarının üçüncü haftası tamamlandı.

Süper Amatör Küme Play – Off üçüncü haftası sona erdi

Süper Amatör Küme A ve B Grubunu ilk 2 sırada tamamlayan Özvatan Gençlikspor, Kocasinan Şimşekspor, Hacılar Erciyesspor ve Kayseri Esen Metalspor Play – Off’a kaldı. Şampiyonun belirleneceği Play – Off’ta üçüncü karşılaşmaları oynandı. Argıncık Sahası’nda oynanan ilk maçta Esen Metalspor Özvatan Gençlik’i 4-1, Kocasinan Şimşekspor ise Hacılar Erciyes Spor’u 4-0’lık skorla yendi. Haftayı 9 puan ile zirvede tamamlayan Kocasinan Şimşekspor gelecek hafta 3 puanı bulunan Özvatan Gençlikspor ile karşılaşacak. Play – Off’ta puanı bulunmayan Hacılar Erciyesspor ise 6 puan ile haftayı ikinci sırada tamamlayan Esen Metalspor ile karşılaşacak.

Haber Merkezi

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