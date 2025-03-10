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Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan sanıkların yeniden yargılaması yapıldı

Kayseri'de 'uyuşturucu ticareti' suçuyla ceza alan sanıklar 2 sanığın yeniden yargılanması yapıldı.

Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan sanıkların yeniden yargılaması yapıldı

Uyuşturucu ticareti suçuyla haklarında dava açılan ve ceza alan sanıklar A.C. ile F.K.’nı dosyası istinaftan döndü. Yeniden yapılan duruşmaya tutuklu sanık A.C. ile başka suçtan tutuklu diğer sanık F.K: ve avukatları katıldı. Duruşmada konuşan sanıklardan A.C., “Ben bu dosya nedeniyle 4-4.5 yıl boşuna hapis yattım. Uyuşturucu ticaretine benim aracı olduğum söyleniyor. Olayyerinde market var, güvenlik kameralarına bakılsaydı yada olay yerinde polis arama yapsaydı hiç bir şey çıkmazdı” dedi. Diğer sanık F.K. ise Ben suçsuzum. Gözaltına bile alınmadım. Kendimi bir anda cezaevinde buldum” diye konuştu. Mahkeme heyeti  A.C.’ye 11 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 60 Bin TL idarei para cezası ve F.K:’ye’de 8 Yıl 4 ay hapis cezası vererek tahliyelerine karar verdi.

Haber Merkezi

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