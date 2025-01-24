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Bünyan'da Yangın Faciası: Üç kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Güllüce Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında üç kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının henüz bilinmeyen bir sebepten çıktığı öğrenildi.

Bünyan'da Yangın Faciası: Üç kişi dumandan etkilendi

İhbarın ardından hızla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen anne, baba ve çocuğa ilk müdahaleyi yaptı ve onları ambulansla hastaneye sevk etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkan Metin'den Destek Ziyareti

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, yangında etkilenen aileyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Metin, yangının ardından yaptığı açıklamada, "Güllüce mahallemizde meydana gelen yangında dumandan etkilenen değerli hemşehrilerimizi hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ziyaret sonrası Güllüce mahallemizde hasar gören evi Başkan Yardımcımız Yaşar Çakmak, Müdürlerimiz Altan Pınarbaşı ve Taha Murat Demirel ile birlikte inceledik. Bünyan Belediyesi olarak oluşan hasarı ve ailemizin yaşayabileceği mağduriyeti gidermek için en hızlı şekilde çalışmalara başlayacağız. Yangından etkilenen kıymetli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu tür olayların tekrar yaşanmamasını diliyorum" dedi.

Başkan Metin'in bu ziyareti, yangından etkilenen aileye moral olurken, belediyenin hızlı hareket edeceği mesajını da verdi. 

Haber Merkezi

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