Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından şüphelenerek, durdurulan motosikletli şahıslardan 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 11.01.2024 09:33
  • Güncelleme: 11.01.2024 10:28
Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından şüphelenerek, durdurulan motosikletli şahıslardan 170 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde motosikletle ilerleyen C.G. ve S.A.’yı durdurdu. Ekipler tarafından şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda; şeffaf poşet içerisinde 170,58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

C.G. ve S.A. hakkında işlem başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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