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Şüpheli araçtan polis yeleği ile 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan kamyonetten 16,11 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, sürücü hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem başlatıldı.

Şüpheli araçtan polis yeleği ile 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan kamyonetten 16,11 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilirken, sürücü hakkında ise ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında durumundan şüphelenilen kamyonet durduruldu. Ekipler tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramalarda; 4 parça halinde 16,11 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet polis yeleği ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde testi pozitif çıkan araç sürücü H.K. (36) hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı.

Öte yandan sürücü H.K.’ye ‘uyuşturucu madde alarak araç kullanmak’ suçundan da 33 bin 240 TL idari para cezası yazıldı.

Şüpheli araçtan polis yeleği ile 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Şüpheli araçtan polis yeleği ile 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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