  • Haberler
  • Asayiş
  • Suriyeli esnafın dükkanından yağma yapan şüpheli gözaltına alındı

Suriyeli esnafın dükkanından yağma yapan şüpheli gözaltına alındı

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde toplanan grup Sahabiye Mahallesinde bulunan Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı. Öfkeli kalabalığa polis ekipleri TOMA ile müdahale ederken bazı yağmacılar ise gözaltına alındı. 

Suriyeli esnafın dükkanından yağma yapan şüpheli gözaltına alındı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Danişmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması üzerine bölge halkı büyük tepki göstererek sokağa dökülmüştü. Dün de Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde toplanan grup Sahabiye Mahallesinde bulunan Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı. Öfkeli kalabalığa polis ekipleri TOMA ile müdahale etti. Olayları kontrol altına almaya çalışan ekipler dükkanlara zarar veren şahısları gözaltına aldı. 
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 63 hesapla ilgili soruşturma açıldığını 67 şüphelinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

'Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında' Projesini tamamladı
'Öğrenci Yetenekli Öğretmen Farkında' Projesini tamamladı
'Kira sözleşmelerinde yazılan 'TEFE-TÜFE ortalamasında artış' maddesinin geçersiz'
'Kira sözleşmelerinde yazılan 'TEFE-TÜFE ortalamasında artış' maddesinin geçersiz'
Güney Koreliler Kültepe'de
Güney Koreliler Kültepe'de
Talas Meclisi 11 maddeyi karar bağladı
Talas Meclisi 11 maddeyi karar bağladı
Özel yetenekli öğrenciler zirvede bir araya geldi
Özel yetenekli öğrenciler zirvede bir araya geldi
Argıncık'ta vandallık: Ortalık savaş alanına döndü
Argıncık'ta vandallık: Ortalık savaş alanına döndü