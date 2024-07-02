Suriyeli esnafın dükkanından yağma yapan şüpheli gözaltına alındı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Danişmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması üzerine bölge halkı büyük tepki göstererek sokağa dökülmüştü. Dün de Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde toplanan grup Sahabiye Mahallesinde bulunan Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı. Öfkeli kalabalığa polis ekipleri TOMA ile müdahale etti. Olayları kontrol altına almaya çalışan ekipler dükkanlara zarar veren şahısları gözaltına aldı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 63 hesapla ilgili soruşturma açıldığını 67 şüphelinin ise gözaltına alındığını açıkladı.