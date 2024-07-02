Suriyeli işyerlerine zarar veren şahıslarla yönelik çalışma başlatıldı

Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Danişmentgazi Mahallesi’nde Suriye uyruklu şahsın küçük yaştaki çocuğa istismarı sonrası kent genelinde gerginlikler yaşanmaya devam etti. Dün gece Sahabiye Mahallesi ve birçok bölgede olay çıkaran grup, Suriyeli esnaf ve ailelerin ev ve işyerlerine taşlarla saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri taşlı sopalı gruba karşılık verilirken ev ve işyerlerinde hasarlar meydana geldi. Günün ağarmasıyla birlikte dün gece yaşananların olayların boyutu gözler önüne serildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, hasar gören dükkân ve iş yerlerini tek tek inceleyerek hasar kaydı oluşturdu. Polis ekipleri hasar gören iş yeri ve dükkanlara dair incelemelerde bulunarak tutanak tuttu. Polis ekipleri, incelemelerin ardından hasar veren şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.