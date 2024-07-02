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  • Olayların yaşandığı Melikgazi Kaymakamı da yeri değişenler arasında

Olayların yaşandığı Melikgazi Kaymakamı da yeri değişenler arasında

 Kayseri'de bazı ilçelerde kaymakamlar, vali yardımcısı ve valilik hukuk müşavirinin görev yeri değişti. Melikgazi kaymakamı Bülent Karacan'ın yerine Sedat Sim Arısoy göreve getirildi. Karacan ise İstanbul Beylikdüzü kaymakamı oldu.

Olayların yaşandığı Melikgazi Kaymakamı da yeri değişenler arasında
Kayseri GündemEditör

Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararları’na göre Kayseri’de bazı ilçe kaymakamları ve Vali yardımcısının görev yerleri değiştirildi. 
Buna göre;
Kayseri Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan: İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı,
Aydın Nazilli Kaymakamı Sedat Sim Arısoy: Kayseri Melikgazi Kaymakamı,

Kayseri Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş:  Siirt Şirvan Kaymakamı,

Kayseri Pınarbaşı Kaymakamı Mesut Bolat:  Adıyaman Gerger Kaymakamı,

Bursa Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu: Kayseri Vali Yardımcısı,

Kayseri Valiliği Hukuk Müşaviri Adnan Tezcan: Isparta Vali Yardımcısı oldu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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