Şuşa Azebaycan Evi açılışı Talas'ta gerçekleştirildi

Kayseri’de Şuşa Azerbaycan Evi Açılışı Büyük İlgi Gördü Azerbaycan Diaspora Bakanlığı ve Talas Belediyesi işbirliğiyle “ŞuşaAzerbaycan Evi” inşa projesi planladı ve Kayseri’nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde 20 bin metrekarelik bir alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisine Belediyesi tarafından Şuşa Azerbaycan Evi açılışı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Diaspora Bakanlığı, Talas Belediyesi ve ŞuşaAzerbaycan Evi’nin ortaklaşa düzenlediği açılışa Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Bakan Yardımcısı ValehHacıyev, Şuşa Valisi Aydın Kerimov, Onursal Başkan Necef Ganbarov, Şuşa Azerbaycan Evi Başkanı Elshan Ganbarov, Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, İl Başkanları, Milletvekilleri, Meclis Üyeleri, STK Başkanları başta olmak üzere birçok davetli katılım sağladı.

Açılışın ardından akşam düzenlenen Nahçıvan Devlet Filarmoni Orkestrası’nın konseri, Şarkı ve Dans Topluluğu’nun gösterileri halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Binlerce kişinin katıldığı salonda Türkiye-arasındaki kardeşlik olgusu bir kez daha vurgulandı.