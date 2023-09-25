Şuşa Kültür Evi'nde sona gelindi

2022 yılı Kasım ayında görkemli bir törenle açılışı yapılan Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yer alan ve yine aynı gün temeli atılan Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi'nde sona gelindi. Toplamda 20 bin metrekare alana sahip parkın içerisinde bulunan Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.

PAYLAŞ
  • 25.09.2023 12:51
  • Güncelleme: 25.09.2023 14:49
Şuşa Kültür Evi'nde sona gelindi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 yılı Kasım ayında görkemli bir törenle açılışı yapılan Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yer alan ve yine aynı gün temeli atılan Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi’nde sona gelindi. Toplamda 20 bin metrekare alana sahip parkın içerisinde bulunan Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da gerçekleştirdiği operasyonların gündemdeki yerini koruduğu günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Dün, bugün ve yarın her zaman Azerbaycan’ın yanındayız. İki millet, tek devlet ilkesiyle kardeşliğimizi pekiştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Geçen yıl Kasım ayında Azerbaycan Kardeşlik Parkı’nın açılışını yapmıştık. Bu park içerisinde bulunacak Şuşa Kültür Evi’nin de temelini atmıştık. Kaba inşaatını tamamladık, yakın zamanda da iç tefrişatını yaparak hizmete açacağız” dedi. Azerbaycan’a özgü kültürel unsurların yer alacağı Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi’nde Azerbaycan’a özgü kıyafetlerden görsel ürünlere birçok kültürel ürün bulunacak. Kültür evini ziyaret edecekler Azerbaycan kültürünü yakından görme fırsatı bulacak.

Azerbaycan Parkı’nda ayrıca Şuşa’da bulunan ‘İsa Çeşmesi’nin bir benzeri de bulunuyor. Kültür evi tamamlandığında Azerbaycan ve Türkiye arasında kültür köprüsü olacak.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere uyarı: 'Renkli ve kokulu ürünlerden uzak durun'

Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere uyarı: 'Renkli ve kokulu ürünlerden uzak durun'

Şuşa Kültür Evi'nde sona gelindi

Şuşa Kültür Evi'nde sona gelindi

Başkan Büyükkılıç: 'Felahiye'ye 73 milyon TL'lik yol yatırımı yapıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Felahiye'ye 73 milyon TL'lik yol yatırımı yapıyoruz'

Kocasinan'ın 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesi, geniş yankı uyandırdı

Kocasinan'ın 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesi, geniş yankı uyandırdı

Sürücüler 'Park Et-Vale' hizmetinden memnun

Sürücüler 'Park Et-Vale' hizmetinden memnun

Şiddet gören öğretmene meslektaşlarından destek

Şiddet gören öğretmene meslektaşlarından destek

Çok Okunanlar
1
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

2
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

3
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

6
Sivas Caddesi'nde hasarlı bina krizi

Sivas Caddesi’nde hasarlı bina krizi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri protokolünden Mevlid Kandili mesajları

Kayseri protokolünden Mevlid Kandili mesajları

Başkan Büyükkılıç'tan 6'ncı Kitap Fuarı'na davet: 'Unutmayın, bu tarihi not edin'

Başkan Büyükkılıç'tan 6'ncı Kitap Fuarı'na davet: 'Unutmayın, bu tarihi not edin'

DAHA FAZLA
Melikgazi sağlığa değer katmaya devam ediyor

Melikgazi sağlığa değer katmaya devam ediyor

TEMA Kayseri üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

TEMA Kayseri üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

KAYMEK'ten 3 bin 838 eserlik sergi

KAYMEK'ten 3 bin 838 eserlik sergi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan 'Süleyman Soylu' Paylaşımı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan 'Süleyman Soylu' Paylaşımı

Melikgazi Türkiye'de '10 iyi uygulama örnekleri' Arasına Girdi

Melikgazi Türkiye'de '10 iyi uygulama örnekleri' Arasına Girdi