Kocasinan'ın 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesi, geniş yankı uyandırdı

Çölyaklılara yönelik yaptığı hizmetlerle geniş yankı uyandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın son olarak ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi’nin tanıtım programına katılan çölyaklı aileler, Türkiye’ye örnek bir belediye hizmetinin verildiğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar ise “Bizim gayretimiz, toplum içerisinde bizden farklı yaşayan vatandaşlarımızı, Kayseri çatısı altında toplayabilmektir” dedi.

Yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, çölyak’ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatarak; “Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 209 çölyaklı aileye düzenli bir şekilde çölyak paketi dağıtıyoruz. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye’mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Türkiye’de ilk ve tek olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Proje’miz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde glütensiz ürünler kullanmayı talep ediyor. Bu projeyle hem çölyaklı aileler hem de sağlıklı beslenmek isteyenler faydalanabiliyor. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir” ifadelerine yer verdi. Çölyak rahatsızlığı olan vatandaş ise 8 yıldır çölyak tanısı koyulduğunu belirterek; “Kocasinan Belediyesi’nin bu konuda göstermiş olduğu destek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Glütensiz ürünler, çok pahalı bu konuda belediyemizden Allah razı olsun. Bu proje hayata geçince ben ve çocuklarım çok mutlu olduk. Böyle hizmetlerin olmasından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Diğer vatandaş da kızının yaklaşık 5 yıldır çölyak hassasiyeti bulunduğuna dikkat çekerek, “Allah devletimize ve belediyelerimize zeval vermesin. Özellikle Kocasinan Belediye’mizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı cani gönülden tebrik ediyorum. Çünkü Türkiye’nin çok nadir yerlerinde böyle hizmetler var. 6 yıldır her ay paketlerimizi alıyoruz” dedi. Bölge sakini ise; “Sürekli diyet yapıyoruz. Bildiğiniz gibi ürünlerimiz çok pahalı. Sağ olsun başkanımız, 2017 yılından beri böyle bir proje başlattı. Allah razı olsun. Her ay düzenli olarak paketlerimizi alıyoruz. Glütensiz Kayseri Mutfağı Projesi’de hayata geçince çok mutlu olduk. Çocuklarımız, gençlerimiz ve insanlarımız için çok faydalı bir proje. Ailemizle artık dışarda yemek yeme mekânımız oldu. Çocuklarımızla dışarı çıktığımızda oturacak ve yiyecek bir şey bulamıyorduk. Bu proje sayesinde yavrularımız emin ellerde çıkan ürünleri tüketiyor. Başkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu. Diğer çölyaklı aileler de Kocasinan Belediyesi’nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.