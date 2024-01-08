Suya 1 yıl zam yapılmama kararı alındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ) uyguladığı su tüketim tarifesinin 1 yıl boyunca sabit kalmasını ve zam yapılmamasını içeren kararı oylatan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara destek ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirterek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi sizlerin kararına, onayına başvurmak suretiyle TEFE, TÜFE oranını sabitliyoruz, gündeme getirmiyoruz. Normal su fiyatlarını 1 sene devam ettiriyoruz. Kayseri’mize bu fedakârlık hayırlı olsun, Kayseri’mizin güzel insanlarına ne yapsak az diyoruz” dedi.