Tabancayla oynarken namluyu kendine çevirdi ve...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tabancayla oynayan bir şahıs, yanlışlıkla kendini bacağından vurarak yaralandı.

Tabancayla oynarken namluyu kendine çevirdi ve...
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tabancayla oynayan bir şahıs, yanlışlıkla kendini bacağından vurarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 16. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, M.E.O. (18) evde bulunan tabanca ile yanlışlıkla kendini bacağından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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