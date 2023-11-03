Tahkim Kurulu UÇK'nın Onur Bulut kararını bozdu

Onur Bulut, Kayserispor ile sözleşmesini uzattıktan birkaç gün sonra Beşiktaş’a imza atmıştı. Transfer 6 Şubat tarihinde gerçekleşmiş Kayserispor camiası deprem felaketine rağmen Beşiktaş’ın gerçekleştirdiği transfere tepki göstermişti. Kayserispor’un Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferine hangi yetkilinin attığı tartışma konusu olmuştu. Transfer Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na taşınmıştı.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; Kayserispor'un Onur Bulut'a açtığı davada oybirliğiyle milli futbolcuyu haklı buldu. Kayserispor ise kararı Tahkim'e taşıdı.

Tahkim Kurulu, UÇK'nın kararını bozdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Kayseri Spor Futbol A.Ş.’nin futbolcu Onur Bulut ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11.04.2023 tarih ve E.2023/88 - K.2023/119 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Kurulumuz’un 22.09.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; eksik inceleme nedeniyle UÇK kararının kaldırılmasına, gerekçeli kararda açıklanacağı üzere dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK'ya gönderilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.