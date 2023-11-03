Bakan Özhaseki, ahlat ve alıç ağaçlarına aşılama yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Kampüsü'nde 'doğal ahlat ve alıç' ağaç türlerinin yer aldığı Gen Bahçesini ziyaret etti. Ahlat ve alıç ağaçlarına aşılama yapan Bakan Özhaseki, 'Isparta, Burdur ve Kayseri'de bu iki türümüze ait Gen Bahçeleri kurduk. Üç ilimizde hayata geçirdiğimiz Gen Koruma Projesi'ni en kısa sürede 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. Burada yetiştirdiğimiz fidanları vatandaşlarımıza dağıtacağız. Onlar için de bir gelir kapısı olacak dedi.

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  • 03.11.2023 20:57
  • Güncelleme: 04.11.2023 03:15
Bakan Özhaseki, ahlat ve alıç ağaçlarına aşılama yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Kampüsü’nde ‘doğal ahlat ve alıç’ ağaç türlerinin yer aldığı Gen Bahçesini ziyaret etti. Ahlat ve alıç ağaçlarına aşılama yapan Bakan Özhaseki, “Isparta, Burdur ve Kayseri’de bu iki türümüze ait Gen Bahçeleri kurduk. Üç ilimizde hayata geçirdiğimiz Gen Koruma Projesi’ni en kısa sürede 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. Burada yetiştirdiğimiz fidanları vatandaşlarımıza dağıtacağız. Onlar için de bir gelir kapısı olacak" dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen ‘Doğal Ahlat ve Alıç Ağaç Türlerinin Gen Kaynaklarının Koruma Altına Alınması ve Çoğaltılması Projesi’ kapsamında Erciyes Üniversitesi kampüsünde oluşturulan Gen Bahçesini ziyaret etti.

Erciyes Üniversitesi kampüsünde, proje hakkında bilgiler alan Bakan Özhaseki, ahlat ve alıç ağaç türlerinin en önemli özelliğinin kurak topraklarda yetişebilmesi olduğunu ifade etti. Özhaseki, “Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüz, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde ‘doğal ahlat ve alıç" türlerimizin gen kaynaklarını koruma altına aldık. Kurak ve yarı kurak alanlarda yer alan 20’yi aşkın ilimizden 100’den fazla ahlat ve alıç ağacından örnekler alınarak Isparta, Burdur ve Kayseri’de bu iki türümüze ait Gen Bahçeleri kurduk. Üç ilimizde hayata geçirdiğimiz Gen Koruma Projesi’ni en kısa sürede 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. Burada yetiştirdiğimiz fidanları vatandaşlarımıza dağıtacağız. Onlar için de bir gelir kapısı olacak. Aynı zamanda bu projeyle topraklarımızın yarısından fazlasını oluşturan kurak alanlarımızı karbon tutan alanlara dönüştürmüş olacağız” dedi.

“Ahlat ve alıç ağaçlarımıza aşılarını vurduk"

Ahlat ve alıç ağaçları ile ilgili Erciyes’te bir çalışma yapılması ve o bölgenin ağaçlandırılması talimatı veren Bakan Özhaseki, daha sonra ahlat fidanına aşılama yaptı. Ahlat ve alıç ağaçlarının kurak mevsimlere yatkınlıklarıyla bilindiğinin ve karbon salınımlarının emilmesi adına da büyük faydalarının olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Bu bitkiler, iklim değişikliği ile mücadelemizde bizim en büyük yardımcılarımızdan. Bu anlamda bugün ahlat ve alıç ağaçlarımıza aşılarını vurduk. Yeni bir projeye bismillah dedik" diye konuştu.

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İHA

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