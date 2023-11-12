Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Talas Bulvarı'nda otomobilin takla attığı trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

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  • 12.11.2023 09:47
  • Güncelleme: 12.11.2023 09:47
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaza Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Talas İlçesi’nden şehir merkezine giden 38 YN 796 plakalı otomobilin sürücüsü T.E. Talas Bulvarı üzerinde aracın hakimiyetini kaybetti. Araç kaldırıma çarpıp takla attı. Araçtaki bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Erciyes Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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