Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı  

Kayseri-Yeşilhisar yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı  

Kayseri- Yeşilhisar ilçesi yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobillerden birisi takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan yaralıları itfaiye ekipleri çıkarttı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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