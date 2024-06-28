Bahçe duvarı yıkıldı 3 araç altında kaldı
Gevher Nesibe Mahallesi'nde apartmanın bahçe duvarının yıkılması sonucu 3 araç zarar gördü.
Olay saat 22.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Salih Avgın Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın bahçe duvarı yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yıkılan duvar arasında kalan 3 araç zarar görürdü. Olayda yaralanan olmazken bahçedeki ağaçlar da zarar gördü. Polis ekipleri önlem aldı.