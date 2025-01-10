Taklit-tağşiş listesi açıklandı: Kayseri'den iki firma listede
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ürün listesini duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanan listesine göre Kayseri'den iki firmanın da taklit-tağşiş ürün listesinde bulunduğu görüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılına ait ilk taklit-tağşiş ürün listesini duyurdu. Yapılan açıklamada, çeşitli markalar ve üreticiler hakkında yapılan testlerin sonuçları yayınlandı. Bakanlık tarafından yayınlanan listesine göre Kayseri’den iki firmanın da taklit-tağşiş ürün listesinde bulunduğu görüldü.
Kayseri’de Gıda Ürünlerinde Taklit ve Tağşiş Yapan Firmalar ve Ürünleri şu şekilde:
1. GARANTİ BAKLİYAT BAHARAT ET MAMULLERİ TARIM ÜRÜNLERİ GIDA MADDELERİ İHRACAT İTHALAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Ürün Adı: Kırmızı toz biber
Uygunsuzluk: Domates tespiti
2. Ada Izgara – Aydoğan Yazıcı Tunç (Uysallar Köfte)
Ürün Adı: Çiğ dana ızgara köfte
Uygunsuzluk: Kanatlı eti tespiti