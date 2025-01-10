Başkan Karademir,' Tüketicileri mağdur eden firmalara gerekli yaptırım yapılıyor '

Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Umut Karademir, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında "Sivil Toplum" programına katılarak, moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Umut Karademir, tüketicileri mağdur eden firmalara gerekli yaptırımın yapıldığını söyleyerek, "Hakem heyetlerine gittiğiniz zaman, tabii ki gerekli yaptırım yapılıyor. Örnek verecek olursak, sizin bir firmanız var, ben de tüketiciyim ve bana haksızlık yaptınız. Ben de hakem heyetine gittim. Hakem heyetinin kararı çıkıyor. 15 gün boyunca devlet, iki tarafa da itiraz hakkı sunuyor. Kimse itiraz etmezse, karar kesinleşiyor" dedi.

Kayseri'de tüketici bilincinin yerinde olmadığını ifade eden Karademir, "Türkiye'de bile değil tüketici bilinci yok ," diyerek, "Türkiye'de bile değil, bırakın Kayseri'yi, 100 kişiden 10 kişi arıyor. Bunların da çoğunluğu kadın oluyor. Milletimiz hak aramaktan korkuyor, başımıza bir şey gelir diye düşünüyor. Toplum, devlet dairesinden korkuyor. Hakkını aramaya bir yere gittiğin zaman, adam senin yüzüne bakmıyor, bir kere iki kere gidiyorsun daha sonra da bir daha gitmiyorsun. Hakem heyetleri şu anda böyle değil, gittiğin zaman düzgün karşılıyorlar. Kayseri'de doğrusu bilinç pek fazla yok," sözlerine yer verdi.

Öte yandan, tüketicilerin kanunen çok fazla bilgi sahibi olmadığını ifade eden Karademir, "Kanun olarak tüketiciler çok bilmiyor. Eskiden evlere satış yapmaya gelen üreticiler ürün satsa bile bu, uzaktan satışa girer ve 14 gün iade hakkı bulunur bununda altını çizelim" ifadelerini kullandı.