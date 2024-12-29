Taklit veya tağşiş ürün nasıl anlaşılır?

Tarım ve orman bakanlığı tarafından zaman zaman taklit veya tağşiş yaptığı tespit edilen firmaların isimleri liste halinde açıklanıyor. Bir ürünün hileli olup olmadığının kişi tarafından kolaylıkla anlaşılamayacağını bunun denetimlerle daha net bir şekilde tespit edileceğini söyleyen Gıda mühendisi Ceylan Bayram," Tarım ve Orman Bakanlığının yürütmüş olduğu çalışma sonucunda bu durumu anlayabiliriz. Ürünün etiketine ya da tadına bakarak kolay bir şekilde anlamayabiliriz. Bu tamamen kontrollü bir şekilde yapılan analizler sonucunda fark edilebilecek bir durumdur. Taklitli ürünlerde ise kullanılan belirli bir kabul edilebilir gıda katkı maddesi miktarları vardır. Bunların üzerine çıkıldığında, vücutta belli bir yük oluşturur ve bu zamanla sağlık açısından olumsuz etkiler yapabilir" diye konuştu.d

Gıdaların raf ömrünü kısaltan bakteri, küf, maya gibi çeşitli mikrobiyal risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla gıdaların raf ömrünün uzatılabileceğini söyleyen Bayram, "Gıda mühendisleri, gıdaların güvenilir koşullarda işlenip üretilmesi, paketlenmesi, depolanması ve sevk koşulları dahil tüm işlem basamaklarının kontrol edilerek tüketime uygun hale getirilmesini hedefler. Gıdaların raf ömrünü kısaltan bakteri, küf, maya gibi çeşitli mikrobiyal risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla gıdaların raf ömrünü uzatabiliriz. Gıda güvenliği noktasında göz ardı edilmemesi gereken uygunsuzluklar mevcuttur. Bu uygunsuzluklar; haşere kontrolü, izlenebilirlik, ürün analizleri, ürün kontaminasyon kontrolü, temizlik ve dezenfeksiyon gibi tedbirleri içerir" ifadelerini kullandı.



Öte yandan gıda ürünlerini alırken dikkat edilmesi gereken noktalara vurgu yapan Bayram konuyla ilgili şöyle konuştu: ”Gıda alırken güvenilir firmalardan alınması, ürün içeriğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Son tüketim tarihlerini kontrol edilmesi ve almak istenilen ürünleri ambalajlı şekilde almak önemlidir. Ayrıca, kapalı bir ortamda bulunan açık satılan ürünleri tercih etmek gerekmektedir."