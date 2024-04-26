Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu penaltılarla güldü

Okul Sporları Futbol Küçükler Grup Birinciliği maçları Kayseri’de 12 ilden 250’yi aşkın sporcunun katılımıyla başladı. İlk maç için sahaya çıkan Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, normal süresi 2-2 biten maçta rakibini penaltılar sonucu 5-2 mağlup etti.

Kayseri’de 3 gün sürecek olan Futbol Küçükler Grup Birinciliği müsabakaları İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Yan AçıkSahada başladı. Birinciliğin ilk maçında Kaysere temsilcisi Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Kız Futbol Takımı ile Kahramanmaraş SümerOrta Okulu karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın normal süresi 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Yapılan penaltı atışlarında rakibine 5-2 üstünlük sağlayan Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu sahadan galibiyet ile ayrıldı. Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ŞafakAfan, centilmence mücadele eden her iki takım oyuncularını da kutlarken, “Maçlar öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Rakibimiz bizi oldukça zorladı ancak penaltılar sonucu kazandık. Şimdi Pazar günü ikinci maçımıza hazırlanacağız” dedi.

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, turnuvada ikinci maçını Hatay Şehit Atilla Kurt Orta Okulu ile Atatürk Spor Kompleksi Yan AçıkSahada oynayacak.